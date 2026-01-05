Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani'yi kadrosuna kattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de sezonun ilk devresini lider olarak tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır temsilcisi, Boluspor'un Kosovalı forvet oyuncusu Florent Hasani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

SÖZLEŞME 1,5 YILLIK

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.