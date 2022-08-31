Andreas Cornelius, Kopenhag'da

Danimarka'nın Kopenhag Kulübü, Andreas Cornelius'un transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un golcü ismi Andreas Cornelius, yetiştiği kulüp olan Kopenhag'a dönüyor.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağlandığı belirtildi. Kopenhag, Cornelius'un sağlık kontrolleri ve kişisel şartları görüşmek için Danimarka'ya geleceğini açıkladı.





Kopenhag'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Cornelius'un transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Milli futbolcu bugün Kopenhag'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecektir." denildi.

Kopenhag, Andreas Cornelius'u açıkladı

Kopenhag, Trabzonspor'u eleyip gruplara katılmıştı

Şampiyonlar Ligi Play-Off elemelerinde, Trabzonspor'u 2-1 ve 0-0 biten maçlar sonucunda eleyen Danimarka ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmıştı.

Kopenhag, Devler Ligi'nde Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

6 milyon euroya eski takımına döndü

Kopenhag, eski oyuncusu Andreas Cornelius için Trabzonspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor'a geçen sezon Parma'dan transfer edilen Danimarkalı futbolcu, bordo-mavili forma ile çıktığı 49 maçta 20 gol 4 asist'lik katkıda bulundu.



