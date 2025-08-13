Antalyaspor, Jesper Ceesay'ı transfer etti

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Akdeniz temsilcisi, İsveç'in IFK Norrköping takımından bir transfer gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, 23 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: