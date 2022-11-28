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    Arda Güler'e 25 milyon euroluk teklif

    Arda Güler'e 25 milyon euroluk teklif

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fransız devi PSG'nin 17 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro verdiği kaydedildi.
    • 28.11.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:29
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    Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

    17 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip eden PSG'nin ise sarı-lacivertlilerin kapısını 25 milyon euroluk bir teklifle çaldığı öğrenildi.

    Fransız Le10Sport'un haberine göre; PSG'nin danışmanı Luis Campos'un Arda Güler için sözlü olarak temasa geçtiği ifade edildi. 25 milyon euroluk teklifin resmi olarak da ocak ayında da yapılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin bu teklife ne diyeceği ise merak ediliyor.

    Arda Güler e 25 milyon euroluk teklif #1

    Dünya devleri peşinde

    İspanyol Mercato'da yer alan habere göre ise, Arda Güler ile Bayern Münih başta olmak üzere Napoli, Dortmund, Liverpool ve Barcelona da yakından ilgileniyor.

    Sarı-lacivertli formayla toplam 37 maça çıkan genç oyuncu 10 gol 12 asistlik katkı sağladı.

    Arda Güler e 25 milyon euroluk teklif #2

    Arda Güler e 25 milyon euroluk teklif #3


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