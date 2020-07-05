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    Arda Turan adım adım Galatasaray'a doğru

    Arda Turan adım adım Galatasaray'a doğru

    Uzun süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek için geri sayıma geçti.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 12:48
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    Arda Turan adım adım Galatasaray'a doğru #1

    Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden, Barcelona'yla olan kontratı da sona eren Arda Turan, bonservisiyle birlikte Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.

    MUSTAFA CENGİZ DE İKNA OLDU

    Fatih Terim ile arasındaki buzları erittikten sonra verdiği her röportajda sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istediğini dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, Başkan Mustafa Cengiz'e takılmıştı.

    Ancak aradan geçen 6 aylık süreçte Fatih Terim'in, Cengiz'i ikna ettiği öğrenildi.

    Arda Turan adım adım Galatasaray'a doğru #2

    LİGLER BİTİNCE AÇIKLANACAK

    Tecrübeli futbolcunun transferinin ligler sona erdikten sonra resmen açıklanacağı ve Arda'nın yeni sezon öncesi yapılacak olan kampa katılacağı belirtildi.

    Arda Turan adım adım Galatasaray'a doğru #3

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