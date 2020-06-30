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Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi

Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Turan'ın, Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erdi.