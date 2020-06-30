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    Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi

    Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi

    2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Turan'ın, Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 10:08
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    Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi #1

    Atletico Madrid'de gösterdiği performansla Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, beklentileri karşılayamayınca Başakşehir'e kiralanmıştı.

    Turuncu-lacivertlilerle olan sözleşmesini fesheden ancak Katalan ekibi tarafından antrenmanlara çağrılmayan 33 yaşındaki futbolcu, bir süredir bireysel olarak çalışıyordu.

    BUGÜN SONA ERDİ

    2015 yılında 34 milyon euro karşılığında transfer edilen Arda'nın, İspanyol deviyle olan sözleşmesi bugün (30 Haziran) itibariyle sona erdi.

    Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi #2

    G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

    Bonservisini eline alan ve Galatasaray'da oynamak istediğini açıkça dile getiren tecrübeli oyuncu, transfer sezonunun açılmasını bekliyor.

    Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi #3

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