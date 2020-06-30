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Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi
2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olan Arda Turan'ın, Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erdi.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 10:08
Atletico Madrid'de gösterdiği performansla Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, beklentileri karşılayamayınca Başakşehir'e kiralanmıştı.
Turuncu-lacivertlilerle olan sözleşmesini fesheden ancak Katalan ekibi tarafından antrenmanlara çağrılmayan 33 yaşındaki futbolcu, bir süredir bireysel olarak çalışıyordu.
BUGÜN SONA ERDİ
2015 yılında 34 milyon euro karşılığında transfer edilen Arda'nın, İspanyol deviyle olan sözleşmesi bugün (30 Haziran) itibariyle sona erdi.
G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR
Bonservisini eline alan ve Galatasaray'da oynamak istediğini açıkça dile getiren tecrübeli oyuncu, transfer sezonunun açılmasını bekliyor.