Athletic Bilbao, Aymeric Laporte'u transfer etti

İspanya ekibi Athletic Bilbao, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Aymeric Laporte'u kadrosuna kattı.

Athletic Bilbao Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Laporte'un FIFA onayıyla Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu.

FIFA'YA BAŞVURULMUŞTU

Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao Kulübü, FIFA'ya başvurarak transferi kesinleştirmek ve oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

222 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.