Attila Szalai, Rusya'yı reddetti

Bonservis için 17 milyon euroya kadar çıkan Rus kulübü, sarı-lacivertlilerin ardından Macar stoperi de ikna edemedi. Savunmanın en önemli oyuncusu olan Szalai'nin kalması Jesus'u sevindirdi.

Napoli'ye Transfer olan Kim Min-Jae'nin boşluğunu henüz dolduramayan Fenerbahçe'de, savunmanın diğer önemli ismi Attila Szalai'nin durumu dün netleşti.

Rusya'nın Zenit takımından teklif alan Macar futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti. Zenit bonservis için 17 milyon euroya kadar çıkarken, Fenerbahçe öneriyi reddetmiş ancak son karar yine de futbolcuya bırakılmıştı.

2.2 milyon euroya alınmıştı

Teklifi değerlendiren Szalai, perşembe akşamı sarı lacivertli yöneticilerle görüşerek, Zenit'e gitmeyi düşünmediğini ve bu sezon da takımda kalarak şampiyon olmak istediğini bildirdi.

Szalai'nin kalması bu oyuncuya büyük güven duyan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u sevindirdi. Ocak 2021'de 2 milyon 200 bin euroya Apollon Limassol'dan alınan Attila Szalai, sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 10 maçta da forma giyerken, 1 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi listesi için son gün

Avrupa'nın 5 büyük ligi La Liga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da yaz transfer dönemi dün sona ererken, Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek Fenerbahçe'nin son kadrosunu bu gece saat 24.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Yeni golcü transferi bugüne yetişmezse UEFA kadrosunda yer alamayacak. Bu kapsamda, takımdan ayrılacak son isimlerin de bugün belirlenmesi bekleniyor.

Başkan Ali Koç'un transfer çalışmaları için dün İngiltere'ye gittiği öğrenilirken, yabancı santrforun netleşmesinin ardından yerli oyunculara ilişkin çalışmalar yapılacağı belirtildi.



