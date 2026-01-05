Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı'yı transfer etti

- Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı.
- Her iki oyuncuyla da 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Kerim Alıcı sağ bek, Joao Amaral ise orta sahada görev alacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı ile sözleşme imzaladı.
Kulübün hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Kerim Alıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
AMARAL'LA DA 1,5 YILLIK SÖZLEŞME
Açıklamada, orta saha oyuncusu Joao Amaral'ın da 1,5 yıllığına kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.