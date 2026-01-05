Abone ol: Google News

Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı'yı transfer etti

1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 18:19
  • Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı.
  • Her iki oyuncuyla da 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Kerim Alıcı sağ bek, Joao Amaral ise orta sahada görev alacak.

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı ile sözleşme imzaladı.

Kulübün hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Kerim Alıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

AMARAL'LA DA 1,5 YILLIK SÖZLEŞME

Açıklamada, orta saha oyuncusu Joao Amaral'ın da 1,5 yıllığına kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

