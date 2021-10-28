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    Barcelona Xavi ile temas kurdu

    Barcelona Xavi ile temas kurdu

    Koeman'ın görevine son veren Barcelona, eski kaptanı Xavi ile yollarına devam etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 10:02
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    Barcelona'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle Ronald Koeman ile yollar ayrıldı. Koeman'ın ayrılışının ardından İspanyol kulübü arayışa geçti. Ancak en çok konuşulan isim Barça'nın eski kaptanı olan Xavi Hernandez...

    Camiayı kaptanlık pazubandını devrederek ayrılan Xavi Hernandez, Barcelona'ya dönme konusunda istekli.

    Barcelona Xavi ile temas kurdu #1

    XAVI İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

    İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın ardından belirlenen ilk ve tek aday olduğu Xavi olduğunu duyurdu. Xavi Hernandez ve kulübü Al-Sadd ile vakit kaybetmeden iletişime geçildiği belirtildi.

    Her fırsatta günün birinde Barcelona'ya döneceğini açıklayan Xavi Harnandez için doğru zamanın gelip gelmediği ise İspanyol basınında konuşulmaya başlandı.

    Barcelona Xavi ile temas kurdu #2

    SON SÖZ AL SADD’DA

    Xavi’nin Bercelona’ya gelme konusunda son sözü Al-Sadd kulübü söyleyecek.

    Barcelona'daki futbolculuk kariyeri sonrası Al-Sadd'a transfer olup teknik adamlığa da burada başlayan Xavi Hernandez, 2 Kez Katar Ligi, 2 kez Katar Emir Kupası, 1 Katar Süper Kupası kazanmıştı.

    Barcelona Xavi ile temas kurdu #3

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