Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım’ı duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, iki transferi birden açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen 22 yaşındaki file bekçi Doğan Alemdar ile 23 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım’ı 4 yıllığına renklerine bağladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.