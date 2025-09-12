Abone ol: Google News

Başakşehir, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım’ı duyurdu

Başakşehir, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 20:21
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, iki transferi birden açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen 22 yaşındaki file bekçi Doğan Alemdar ile 23 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım’ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

