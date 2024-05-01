Bayer Leverkusen, Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu sordu Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Kenan Koçak, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in kendisine Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu sorduğunu belirtti.

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31 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da topladığı 81 puanla Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasını yıkan ve tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun gündemine aldı.

Radyospor'a konuşan A Milli Futbol Takımı'nın Eski Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Bundesliga şampiyonu Leverkusen'in kendisine Ferdi'nin durumunu sorduğunu belirtti.

"Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu"

Koçak yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Almanlar transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu.

"Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim"

Ferdi Kadıoğlu için olumlu referans verdiğini aktaran Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı:

Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim.

Sözleşmesi devam ediyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3963 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Avrupa'dan bir çok talibi olan 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.