Bayern Münih, Sacha Boey'i göndermek istiyor

2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan yıldız isim Sacha Boey'in geleceği şekilleniyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde istediği süreleri bir türlü bulamayan savunma oyuncusunun takımdan gönderileceği öne sürüldü.

TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Bild gazetesi, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30 milyon euroya transfer eden Bayern Münih'in, uygun bir teklif gelmesi halinde Fransız sağ beki satacağını duyurdu.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın bir süredir 24 yaşındaki sağ bekin transferi için uğraştığını ancak Sacha Boey'in Bayern Münih'te kalmak istediği vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

18 milyon euro piyasa değeri bulunan Boey, Bayern Münih formasıyla 23 resmi maça çıktı.

Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.