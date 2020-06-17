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    Belhanda, Al Ahly ile anlaştı

    Sezon sonu Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Younes Belhanda, Suud ekipleriyle görüşüyordu. Faslı futbolcunun, Al Ahly'nin 7 milyon dolarlık teklifini kabul ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 10:16
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    Belhanda, Al Ahly ile anlaştı

    Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günlerden geçen Galatasaray, yeni sezona yapacağı transferler için kaynak arayışındaydı.

    Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Younes Belhanda için gelecek olan teklifleri değerlendireceği biliniyordu. Katar ve Suud ekiplerinin ilgisinin olduğu öğrenilen Faslı futbolcu, Al Ahly ile el sıkıştı.

    7 MİLYON DOLARA YEŞİL IŞIK

    Suudi Arabistan takımının, Belhanda'ya yıllık 7 milyon dolarlık teklif yaptığı öğrenildi.

    Aslan'da, yıllık 3 milyon 350 bin euro (Yaklaşık 3.8 milyon dolar) kazanan ancak pandemi döneminde yönetimin yüzde 15’lik maaş indirimini kabul eden yıldız futbolcunun ise Al Ahly'nin bu teklifine yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

    GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR

    Belhanda'nın bonservisinden gelecek olan parayı transfer harcamalarında kullanmayı planlayan Galatasaray ise Faslı futbolcu için 5 milyon euro istiyor.

    Kulüplerin de anlaşmaya varması halinde Belhanda, sarı-kırmızılılara bonservis geliri kazandırarak Suudi Arabistan yolunu tutacak.

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