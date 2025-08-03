Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.
İSPANYA YOLUNDA
AS'ın geçtiği habere göre; Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor.
LaLiga ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
Teklifte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.
ESPANYOL'DA OYNAMAK İSTİYOR
Yine haberde Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Galatasaray, 27 yaşındaki Berkan Kutlu'yu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girdi.