Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor LaLiga ekibi Espanyol, milli futbolcu Berkan Kutlu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Berkan'ın İspanya'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.