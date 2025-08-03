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Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor

LaLiga ekibi Espanyol, milli futbolcu Berkan Kutlu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Berkan'ın İspanya'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 15:59
Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir ayrılık yaşanmak üzere.

İSPANYA YOLUNDA

AS'ın geçtiği habere göre; Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer oluyor.

LaLiga ekibi, milli futbolcu için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Teklifte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da bulunuyor.

ESPANYOL'DA OYNAMAK İSTİYOR

Yine haberde Berkan Kutlu'nun Espanyol'da forma giymek istediği ve transfer görüşmeleri nedeniyle Lazio maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Galatasaray, 27 yaşındaki Berkan Kutlu'yu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girdi.

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