Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı

Yaz transfer döneminde David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta bir veda yaşandı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'ten 2.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Can Keleş'le kiralık olarak yollarını ayırdı.

Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor, hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

"KOCAELİSPOR'A GEÇİCİ TRANSFER OLMUŞTUR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur.



Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ'TA SADECE 6 MAÇTA ŞANS BULDU

Beşiktaş formasıyla 6 resmi maçta şans bulan 23 yaşındaki oyuncu, gol veya asist katkısı üretemedi.

KASIMPAŞA'YA KİRALANMIŞTI

Siyah-beyazlıların geçen sezonun ikinci devresinde Kasımpaşa'ya kiraladığı Can, burada 16 maça çıktı.

2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asitle mücadele etti.