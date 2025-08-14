Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Brezilya'ya kiralıyor

Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir ayrılık haberi geldi.

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Elan Ricardo, Brezilya'ya kiralanıyor.

FORMA GİYEMEDEN AYRILIYOR

Siyah-beyazlı takımın Kolombiya'nın La Equidad ekibinden geçtiğimiz kış transfer döneminde 1.94 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo, kiralık olarak Brezilya'ya gidiyor.

OYNAMA ZORUNLULUĞU VAR

Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlı formayı hiç giyemeyen 21 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense'ye 1 yıllığına kiralayacak.

Elan Ricardo'nun sözleşmesinde, belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu bulunuyor.

LA EQUIDAD PERFORMANSI

La Equidad kariyerinde 49 maçta görev alan genç futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.