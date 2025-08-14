Beşiktaş, Fahri Kerem Ay'ı İstanbulspor'a kiraladı

Son olarak Can Keleş'i Kocaelispor'a kiralayan Beşiktaş'ta bir veda daha yaşandı.

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ın 1. Lig'e takıma kiralandığını duyurdu.

Fahri, sezon sonuna kadar sarı-siyahlı takımda forma giyecek.

"İSTANBULSPOR'LA ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay’ın 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor’la anlaşmaya varılmıştır.



Fahri Kerem Ay’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

PİYASA DEĞERİ 200 BİN EURO

200 bin euro piyasa değeri bulunan genç oyuncu, Beşiktaş A Takımı'nda 6 resmi maçta süre buldu.

Fahri Kerem, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.