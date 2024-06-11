Beşiktaş, Gabriel Paulista ile anlaştı! İstanbul'a gelecek Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Gabriel Paulista ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Gabriel Paulista'nın siyah beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ın, futbolcu transferinde de ilk isme imza attırmak üzere olduğu öğrenildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista’ya attırmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.

Bu kez Beşiktaş'ı kabul etti

Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid’e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini bu kez kabul etti.

Bronckhorst’un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi.

Gabriel Paulista’nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.