Beşiktaş, Gabriel Paulista ile anlaştı! İstanbul'a gelecek

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ın, futbolcu transferinde de ilk isme imza attırmak üzere olduğu öğrenildi.
Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş transferde ilk imzayı Gabriel Paulista’ya attırmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid’le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı.
Bu kez Beşiktaş'ı kabul etti
Devre arasında transferi gündeme gelen ancak son dakikada 6 aylığına Atletico Madrid’e giden deneyimli futbolcu, Beşiktaş’ın teklifini bu kez kabul etti.
Bronckhorst’un kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirlendi.
Gabriel Paulista’nın kısa süre içinde menajeriyle birlikte İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
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