Beşiktaş, Quilindschy Hartman'ın peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak'ta resmen başlayan devre arası transfer dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta da hareketli bir süreç yaşanıyor.

Briçok bölge için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sol bek transferi için gözünü İngiltere'ye çevirdi.

BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

ESPN Hollanda’nın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman’ı radarına aldı.

HAMLE YAPILACAK

Beşiktaş’ın henüz Premier Lig takımı Burnley ile resmi temasa geçmediği ancak transfer için ilerleyen günlerde bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Sezon başında Feyenoord'dan Burnley'e 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki isim, İngiliz ekibinin formasıyla 15 maça çıktı.

1.83 boyundaki savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 asistle mücadele etti.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan Hollandalı futbolcunun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.