Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a kiraladı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı takımda, bir veda gerçekleşti.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'nin yeni adresi 1. Lig oldu.

Siyah-beyazlılar, savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Serik Spor'a kiralandığını duyurdu.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.



Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

PİYASA DEĞERİ 250 BİN EURO

250 bin euro piyasa değeri bulunan 1.77 boyundaki sol bek, Beşiktaş formasını 18 kez giydi.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.