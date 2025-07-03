Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a gelmişti.

Siyah-beyazlıların İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapmıştı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirdiği 27 yaşındaki futbolcunun maliyetini duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Abraham için 2+13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Beşiktaş, golcü isimle 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.



A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.