Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Tammy Abraham, İstanbul'a gelmişti.
Siyah-beyazlıların İtalyan temsilcisi Roma ile görüşmelere başladığı Abraham'ı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapmıştı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirdiği 27 yaşındaki futbolcunun maliyetini duyurdu.
Siyah-beyazlılar, Abraham için 2+13 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Beşiktaş, golcü isimle 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
A.S. Roma S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne transfer bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
SON SEZONUNU MILAN'DA GEÇİRDİ
İngiliz oyuncu, 2021 yazında katıldığı Roma'da 3 sezon oynadıktan sonra geçtiğimiz yaz Milan'a kiralanmıştı.
Milan formasını 44 maçta terleten 27 yaşındaki Abraham, 10 gole ve 6 asiste imza attı.