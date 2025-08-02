Beşiktaş ve Fenerbahçe, Samuel Chukwueze'yi istiyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımların çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Transfer arayışlarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile karşı karşıya kaldı.

Ezeli rakipler, İtalya Serie A ekibi Milan'ın formasını giyen Samuel Chukwueze'yi renklerine bağlamak istiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Chukwueze'nin menajeri, Beşiktaş ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ İHTİMALİ DÜŞÜK

Haberde; şu anda bir anlaşma ihtimalinin düşük olduğu, çünkü Beşiktaş'ın şartlarının Milan'ı tatmin etmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Bir diğer İtalyan medya kuruluşu olan Calciomercato, Fenerbahçe'nin de Chukwueze'nin menajeriyle ile görüşme talebinde bulunduğunu yazdı.

FULHAM YENİDEN TALİP

The Times'ın haberine göre Premier Lig ekibi Fulham, Milan'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Chukwueze için yeniden devreye girdi.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

10 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu geçen sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıktı ve 1287 dakika süre aldı.

26 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.