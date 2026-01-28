Beşiktaş, Yasin Özcan transferini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de geride kalan 19 hafta sonunda topladığı 33 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, 2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini savunma hattına yaptı.

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, genç futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.



Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

ASTON VILLA, BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO VERDİ

Kasımpaşa altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi.

Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.