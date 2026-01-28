Beşiktaş, Yasin Özcan transferini duyurdu

- Beşiktaş, Yasin Özcan'ı Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
- Genç savunmacı ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandı.
- Yasin Özcan, Kasımpaşa altyapısından yetişmiş ve bu sezon Anderlecht'te 6 maç oynamıştı.
Süper Lig'de geride kalan 19 hafta sonunda topladığı 33 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, 2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini savunma hattına yaptı.
Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlılar, genç futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
ASTON VILLA, BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO VERDİ
Kasımpaşa altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi.
Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu.
Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.
Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.