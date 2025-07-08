Beşiktaş'ın gündemindeki Jens Cajuste kararını veremedi

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta, Jens Cajuste ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen Cajuste için kulübüyle anlaşma sağladı.

Taraflar, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve şarta bağlı 6.5 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden el sıkıştı.

Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı.

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki İsveçli futbolcu, Napoli ile Beşiktaş arasında anlaşma olmasına rağmen beklemeye geçti.

Oyuncu, şu ana kadar transfer için resmi onayını vermedi.

TRANSFER NOKTALANMADI

Beşiktaş cephesi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özel ilgisi sayesinde Cajuste'yi ikna etmeye yakınlaşmıştı.

Hatta oyuncunun, Crystal Palace, Burnley ve Sevilla gibi rakiplere rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiği ifade edilmişti.

Ancak Di Marzio'nun son iddiası, bu görüşmelerin henüz kesin bir sonuçla noktalanmadığını gösterdi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Ipswich Town'da kiralık olarak geçirdi.

Cajuste, İngiltere kariyerinde 33 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

Cajuste'nin Napoli olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.