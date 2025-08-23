Beşiktaş'ta yeni gelişme: Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalara devam eden Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz’ı, İstanbul’a getirdi.

Siyah-beyazlılar ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları ile 2021-2022 sezonu başında Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Rıdvan’ı, İstanbul Havalimanı’nda Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.

"ÇOK MUTLUYUM YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN"

Burada açıklamada bulunan genç oyuncu, "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, açıklamanın ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Başarılı futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.