Beşiktaş'ın yeni transferleri Djalo ve Toure'den açıklamalar

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Tiago Djalo, Beşiktaş YouTube’a özel konuştu.

"BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİĞİMİ BİLİYORUM VE TAKIMIMA KUPALAR KAZANMA YOLUNDA YARDIM ETMEK İÇİN HEYECANLIYIM"

Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki oyuncu şöyle dedi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım. Doğrusunu söylemek gerekirse, geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş’ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Burada oynamış olan birkaç arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattılar. Tabii ben de Beşiktaş’ın iyi bir takıma sahip olduğunu ve iyi işler yaptığını biliyordum. Hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi’nde. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı"

"BURAK YILMAZ'LA KONUŞTUM"

Takımına yardım etmek ve kazanmak isteyen bir oyuncu olduğunu vurgulayan Djalo, Türkiye'ye gelmeden Burak Yılmaz'a telefon ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Burak Yılmaz’la konuştum. Lille’de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile de konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi"

"BANA ANLATILAN PROJEYİ SEVDİM VE BEŞİKTAŞ’A GELMEYE KARAR VERDİM"

Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure de Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulundu.

Malili forvet şunları dedi:

"Öncelikle, bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum. İlgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş’a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli bir itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu"

"ÇOK GOL ATMAK BENİM GÖREVİM"

Siyah-beyazlı formayı giyen çok büyük oyuncuların olduğunu vurgulayan Toure şu ifadeleri kullandı: