Beşiktaş'ta gündem yeniden Jaouen Hadjam

- Beşiktaş, Nuno Tavares'in yüksek maaş talebi sonrası sol bek transferinde Jaouen Hadjam'ı yeniden gündemine aldı.
- Jaouen Hadjam'ın sağlık durumu detaylı incelenirken, Konstantinos Tsimikas transferi ise şimdilik rafa kalktı.
- Hadjam, bu sezon Young Boys formasıyla 26 maça çıkıp 2 gol ve 4 asist yaptı.
Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi renklerine bağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de 5. sırada yer alan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sol bek transferi yeniden şekilleniyor.
GÜNDEM YENİDEN HADJAM
Ertan Süzgün'ün haberine göre, siyah-beyazlılar, gündemde yer alan Lazio forması giyen Nuno Tavares cephesinin yıllık maaş talebini 4 milyon euro seviyesine çıkarmasının ardından rotayı yeniden alternatif isimlere çevirdi.
Bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi, daha önce de listede yer alan Young Boys'da oynayan Jaouen Hadjam'ı tekrar gündemine aldı.
Cezayirli sol bekin transferiyle ilgili olarak oyuncunun sağlık durumu mercek altına alınırken, sakatlık raporlarının detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.
TSIMIKAS RAFA KALKTI
Beşiktaş'ın sol bek adayları arasında yer alan Konstantinos Tsimikas transferi ise şimdilik rafa kalktı.
Oyuncunun kulübü Liverpool, kiralık olarak forma giydiği Roma'nın ayrılığa izin vermemesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.
PERFORMANSI
Bu sezon Young Boys formasıyla 26 maça çıkan Hadjam, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.