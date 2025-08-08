Beşiktaş'tan Wifred Ndidi'ye özel video

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecektir.

EFSANELERLE BİR ARADA

Gerçekleşen bu transferin ardından ise Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Ndidi için özel bir video yayınladı.

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından yıldız oyuncu için de #LetTheGameBegin notunun düşüldüğü bir paylaşım yaptı.

Ndidi'nin Beşiktaş'ın efsane isimleriyle bir araya geldiği video kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

MOTOKURYE DETAYI

Videonun son sahnesinde elinde çanta bulunan bir motokuryenin yola çıkması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu gizemli sahne, yeni bir transfer konusunda taraftarı heyecanlandırdı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

2024-2025 sezonunda Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 30 müsabakada görev alan Ndidi, 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ FORMAYI 65 KEZ GİYDİ

Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nın formasını da 65 kez terletti.