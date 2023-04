Bjelica: Fenerbahçe'yle görüşmelerimiz devam ediyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmelere devam ettiğini belirten Nenad Bjelica, hedefinin her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımını çalıştırmak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin listesindeki teknik direktörlerden biri olan Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuşan teknik adamın sözleri şu şekilde:

"ALİ KOÇ İLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜK"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile üç kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri. Henüz bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin yüzde 95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. yüzde 95'i doğru değil.

"DİĞER TEKLİFLERİ KENARA KOYDUM"

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.

"HEDEFİM HER YIL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLECEK BİR TAKIMI ÇALIŞTIRMAK"

Benim hedefim, her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımın başına geçmek. Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü), EURO 2021'den sonra milli takımın başından ayrılır. Federasyondan bana bir teklif gelmedi, herhangi bir sözlü diyaloğumuz da olmadı. Ben milli takım çalıştırmak istemem. Her zaman tercihim bir kulüp takımı olur. Ben her gün motive bir şekilde çalışan ve böyle bir hayattan keyif alan biriyim."