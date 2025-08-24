Abone ol: Google News

Bologna, Jonathan Rowe'u transfer etti

Bologna, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Jonathan Rowe'u Olimpik Marsilya'dan 19,5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 14:02

İtalya ekibi Bologna, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Jonathan Rowe'u kadrosuna kattı.

Bologna Kulübü, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

BONSERVİSİ 19.5 MİLYON EURO

İtalya basınında, transferin 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI

Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

RABIOT İLE KAVGA ETTİ, TRANSFER LİSTESİNE KOYULDU

Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.

