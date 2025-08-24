Bologna, Jonathan Rowe'u transfer etti

İtalya ekibi Bologna, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Jonathan Rowe'u kadrosuna kattı.
Bologna Kulübü, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ 19.5 MİLYON EURO
İtalya basınında, transferin 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'LA ANILMIŞTI
Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
RABIOT İLE KAVGA ETTİ, TRANSFER LİSTESİNE KOYULDU
Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.