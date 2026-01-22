Boluspor, Erdem Dikbasan'ı transfer etti

- Boluspor, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan'ı 1,5 yıllık sözleşme ile transfer etti.
1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Açıklamada, 23 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan Erdem'in, profesyonel kariyerinde Darıca Gençlerbirliği, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kırklarelispor ve Kastamonuspor formaları giydiği bilgisine de yer verildi.