Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş'a gitmeme nedenini duyurdu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu.

İngiltere Championship takımı Birmingham City, Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını açıkladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcunun, Birmingham'ın, Portekiz'de gerçekleştireceği kampta takım arkadaşlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı.

Uçak bileti dahi ayarlanan futbolcunun babasının son anda gerek sözleşme tarihi gerekse de maaş konusundaki değişen istekleri sebebiyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferi iptal etti.

TRANSFERİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Yaşanan bu sürecin ardından ise tecrübeli sağ bek, sosyal medya hesabında bir taraftarın yorumuna karşılık vererek transfer açıklamasında bulundu.

Osayi-Samuel transferinin açıklandığı videoya bir taraftar, "En azından UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaktın. Şimdi ikinci ligde oynayacaksın. Utanç verici" yorumu yaptı.

Nijeryalı oyuncu ise karşılık olarak, "En büyük Fener. Beşiktaş'a gitmeyi reddettim. Saygısızlık etmedim. Fenerbahçeliyim deyip sonra Beşiktaş’a gidemem. Ama olayı çarpıtıp ‘Babam çok fazla şey istedi’ dediler. Bunca insanın içinden neden babam?” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe ile 5 sezonda toplam 178 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.