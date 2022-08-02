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    Brighton da Florian Grillitsch transferinden vazgeçti

    Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde yer Grillitsch transferinde bu sefer de Brighton sorun yaşadı. İngiliz kulübü, Avusturyalı oyuncunun kişiliği hakkında sorun yaşadığını belirtti.
    • 02.08.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:14
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    Brighton da Florian Grillitsch transferinden vazgeçti

    Geçtiğimiz günlerde Florian Grillitsch’in Galatasaray 1.5 milyon euro maaş ile anlaştığı, daha sonra ise menajerliğini yapan babasının sürekli fiyat artırması nedeniyle vazgeçtiği öğrenilmişti. Bu gelişmeler üzerine Grillitsch, temsilciliğini babasının yapmayacağını açıklamıştı.

    Potter, kişiliğiyle ilgili sorun gördü

    Sport 1 haberine göre, Grillitsch ailesi ve danışmanlarıyla birlikte bir süredir İngiltere'deydi.

    Brighton Teknik Direktörü Graham Potter, Grillitsch ile yüz yüze görüştükten sonra oyuncunun kişiliğiyle ilgili sorunlar olduğunu gözlemledi.

    Brighton da Florian Grillitsch transferinden vazgeçti #1

    "Talihsiz şeyler oldu"

    Grillitsch, babasıyla yollarını ayırdıktan sonra eski menajeri Thomas Böhm'e geri dönmüş ve yaptığı açıklamada, "Son dönemde talihsiz şeyler oldu. Elbette bunun sorumluluğunu kendim alıyorum ve bundan gereken dersleri çıkardım." demişti.

    Brighton da Florian Grillitsch transferinden vazgeçti #2


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