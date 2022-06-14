Burak Yılmaz'a Fortuna Sittard talip oldu

36 yaşındaki deneyimli golcü Burak Yılmaz'a Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard takımının talip olduğu belirtildi.

Fransa'nın Lille takımından ayrılan Burak Yılmaz'a Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının talip olduğu yazıldı.

Hollanda basınından Voetball International'ın haberinde, Burak Elmas döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için çalışma yaptığı belirtildi.

7 gol 5 asist yapmıştı

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Fortuna Sittard'ın Burak Yılmaz transferiyle birlikte önümüzdeki sezon daha iddialı bir kadro kurmanın peşinde olduğu ifade edildi.