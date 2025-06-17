Bursaspor, Emrehan Gedikli'ye imzayı attırdı

İHA

Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki Emrehan Gedikli ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz.

EMREHAN GEDİKLİ'NİN KARİYERİ

Almanya doğumlu olan Emrehan Gedikli, Bayer Leverkusen altyapısında yetişti.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları da giyen genç futbolcu, son olarak Belçika ekibi Eupen'de mücadele etti.

Gedikli, geçen sezon 23 resmi maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.