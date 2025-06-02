Bursaspor, Sefa Narin'i transfer etti

İHA

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak orta saha oyuncusu Sefa Narin ile anlaşmaya vardı.

6 numara pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncunun transferi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

SEFA NARİN KİMDİR?

1994 Kocaeli doğumlu olan Sefa Narin, futbola Kocaelispor altyapısında başladı.

Kariyerinde Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncu, orta sahada hem defansif hem de ofansif rollerde görev alabiliyor.

Çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla tanınan Sefa Narin, son olarak 2. Lig'in şampiyon ekiplerinden Serik Belediyespor'da forma giydi.

Geçtiğimiz sezon 1610 dakika sahada kalan oyuncu, 27 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.