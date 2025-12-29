Cagliari, Semih Kılıçsoy'un bonservisini alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da oynadığı son iki maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cagliari'de süre almakta zorlanan Semih, takımdaki sakatlıkların da artmasıyla bulduğu forma şansını çok iyi değerlendirdi ve göze girmeyi başardı.

SON İKİ MAÇTA GOL ATTI

İlk olarak Pisa maçında ağları havalandıran genç forvet, geçtiğimiz cumartesi günü de Torino karşılaşmasında attığı mükemmel gol ile takımına galibiyeti getirdi.

CAGLIARI, KADROSUNA KATACAK

Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Cagliari'nin Semih'in bonservisi için 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılırken, Beşiktaş'ın ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 payının bulunduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

20 yaşındaki santraforun, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.