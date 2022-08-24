Cenk Özkacar, Valencia'ya transfer oldu

İspanya'nın Valencia Kulübü, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın Fransa temsilcisi Lyon'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Valencia'dan yapılan yazılı açıklamada, Cenk Özkacar'ın 30 Haziran 2023'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma dahil olması için Olimpik Lyon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

"Valencia'ya Gattuso için geldim"

Valencia kentine dün akşam gelen ve bugün imzayı atan 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk, İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Valencia'ya Gattuso için geldim. Onun teknik direktörlüğünde çalışmak için çok heyecanlıyım. Onunla konuştum ve şimdi başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk, son olarak geçen sezon Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giymişti.

İspanya basını, Valencia'nın, Cenk'in bonservisini satın alma hakkını kullanması halinde Lyon'a 5 milyon euro vereceğini iddia etti.

Mehmet Topal'dan sonra Valencia'ya 2. Türk

Cenk, 2010-2012 yılları arasında Valencia'da forma giyen Mehmet Topal'dan sonra bu kulüpte forma giyen ikinci Türk oyuncu olacak.

La Liga'da bu sezon Getafe'de Enes Ünal ve Valencia'da Cenk Özkacar olmak üzere iki Türk futbolcu forma terletecek.