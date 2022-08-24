Petrol
100.22
0.00%
Euro
18.0461
-0.12%
Dolar
18.1313
0.12%
Altın
1.018
0.04%
Borsa
3132
0.00%
Bitcoin
390.233
0.78%
BTXN Coin
5.01
-8.90%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Cenk Özkacar, Valencia'ya transfer oldu

    İspanya'nın Valencia Kulübü, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın Fransa temsilcisi Lyon'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
    • 24.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cenk Özkacar, Valencia'ya transfer oldu

    Valencia'dan yapılan yazılı açıklamada, Cenk Özkacar'ın 30 Haziran 2023'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma dahil olması için Olimpik Lyon ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

    "Valencia'ya Gattuso için geldim"

    Valencia kentine dün akşam gelen ve bugün imzayı atan 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk, İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Valencia'ya Gattuso için geldim. Onun teknik direktörlüğünde çalışmak için çok heyecanlıyım. Onunla konuştum ve şimdi başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Cenk Özkacar, Valencia ya transfer oldu #1

    Cenk, son olarak geçen sezon Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giymişti.

    İspanya basını, Valencia'nın, Cenk'in bonservisini satın alma hakkını kullanması halinde Lyon'a 5 milyon euro vereceğini iddia etti.

    Mehmet Topal'dan sonra Valencia'ya 2. Türk

    Cenk, 2010-2012 yılları arasında Valencia'da forma giyen Mehmet Topal'dan sonra bu kulüpte forma giyen ikinci Türk oyuncu olacak.

    La Liga'da bu sezon Getafe'de Enes Ünal ve Valencia'da Cenk Özkacar olmak üzere iki Türk futbolcu forma terletecek.

    Cenk Özkacar, Valencia ya transfer oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Enner Valencia durdurulamıyor
    Futbol

    Enner Valencia durdurulamıyor

    Fed yetkilileri enflasyonun kalıcı hale gelmesinden endişeli
    Ekonomi

    Fed yetkilileri enflasyonun kalıcı hale gelmesinden endişeli

    Görüş Bildir