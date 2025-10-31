Cenk Tosun, Azerbaycan yolunda!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli golcü Cenk Tosun, kariyerine komşu ülke Azerbaycan'da devam etme arayışında bulunuyor.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 34 yaşındaki forvetin yeni adresi, Azerbaycan'ın önde gelen kulüplerinden Neftçi olabilir.

AZERBAYCAN'A SICAK BAKIYOR

Eski milli futbolcu Cenk Tosun'un Neftçi'ye transfer isteğinde, tanıdık bir ismin etkisi büyük oldu.

Deneyimli forvet, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Azerbaycan Ligi'nde oynama fikrine sıcak baktığını dile getirdi.

ABOUBAKAR'LA YENİDEN TAKIM ARKADAŞI OLMAK İSTİYOR

Kamerunlu forvetle iyi bir ilişkisi bulunan Türk futbolcu, onunla tekrar takım arkadaşı olmak istediğini açıkça ifade etti.

Bu durum, transferin gerçekleşme ihtimalini artıran önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

SADECE 72 DAKİKA OYNADI

2025-2026 sezonunda sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Cenk Tosun, yalnızca 72 dakika sahada kalabildi ve 1 asistlik performans sergiledi.