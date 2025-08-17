Derrick Köhn, Werder Bremen yolunda

Galatasaray'da transferin gündemindeki isimlerden Derrick Köhn için Almanya’dan ilgi devam ediyor.

Alman sol bek bir süre önce Rusya ekibi Spartak Moskova’nın listesine girmişti.

Ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transfer ihtimali ortadan kalktı.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Köhn için en ciddi talip şu anda Almanya Bundesliga temsilcisi Werder Bremen.

Alman kulübü ile görüşmeler devam ederken, tarafların bonservis konusunda pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

FARK 1 MİLYON EURO

Galatasaray’ın beklentisi ile Bremen’in teklif ettiği rakam arasında yaklaşık 1 milyon euroluk fark bulunuyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu süreçte resmi teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğini kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

26 yaşındaki sol bek, 2024 yılında Hannover'den 3.35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusunu geçen sezon Werder Bremen'e kiralamıştı.