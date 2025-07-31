Dusan Tadic, Sırbistan'a dönüyor

Fenerbahçe'nin eski 10 numarası Dusan Tadic ülkesine döndü.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi bittikten sonra yeni durağının neresi olacağı merak edilen tecrübeli futbolcu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla el sıkıştı.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

36 yaşındaki oyuncunun kırmızı-beyazlı kulüpte yıllık net 2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Sözleşmede yer alan başarıya bağlı 9 farklı bonus maddesinin gerçekleşmesi durumunda, Tadic'in senelik kazancı daha da artacak.

Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını elde etmesi durumunda deneyimli oyuncu 200 bin euro ek gelir elde edecek.

Yıldız futbolcuya ayrıca gol ve asist başına 5 bin euro ek ödeme yapılacak.

TARİHE GEÇECEK

Sırp basını anlaşmanın resmiyete dökülmesiyle Dusan Tadic'in kulüp tarihinin en yüksek maliyetli transferi olacağını yazdı.

Birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Tadic, yeni takımının formasını büyük ihtimalle ilk kez Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu’nda Lech Poznan’a karşı giyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Dusan Tadic, Fenerbahçe'de 2 sezonda 109 maçta 29 gol 35 asistlik bir performans sergilemişti.