Dusan Tadic'ten Ajax'a geri dönüş sinyali!

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-lacivertli kulübe veda eden Dusan Tadic, önemli açıklamada bulundu.

Tecrübeli oyuncu Dusan Tadic, Hollanda basını De Telegraaf'a geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

"AJAX BENİM KULÜBÜM"

Geri dönüşe açık olduğunu belirten Tadic, şu ifadeleri kullandı:

Ajax benim kulübüm. Bu yüzden geri dönüş ihtimaline her zaman açığım. Nasıl gideceğini göreceğiz.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

2023-2024 sezonunun başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Tadic, 2 sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla 109 resmi maça çıktı.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 36 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 35 asistle mücadele etti.

AJAX PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce oynadığı Ajax'ın 5 yıl formasını giymişti.

Ajax'ta 241 maça çıkan Tadic, 105 gol, 112 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.