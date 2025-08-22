Abone ol: Google News

Edson Alvarez, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki futbolcu Edson Alvarez, İstanbul'a geldi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 15:30

Kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, West Ham United forması giyen 27 yaşındaki ön libero Edson Alvarez'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Prensip anlaşmasına varılan Meksikalı futbolcu, saat 14.30'da İstanbul'a geldi.

DEVİN ÖZEK KARŞILADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 27 yaşındaki futbolcuyu sportif direktör Devin Özek karşıladı.

SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Daha sonra alandan ayrılan Alvarez, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

