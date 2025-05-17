Emiliano Martinez, maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa sahasında Tottenham'ı ağırladı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 59'da Ezri Konsa Ngoyo ve 73. dakikada Boubacar Kamara kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Unai Emery'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maçın son düdüğünün ardından Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, taraftarları selamlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

"GELİŞMELERİ GÖRECEĞİZ"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Bu sezonun son iç saha maçı ve bilmiyorum. Takım ve oyuncularla ilgili gelişmeleri göreceğiz.

FENERBAHÇE İDDİASI

Arjantinli kalecinin yaz transfer dönemi için Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu, Suudi Arabistan takımlarının da Martinez'in durumunu takip ettiği iddia edilmişti.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Futbola Arjantin'de başlayan ve sonrasında İngiltere kariyerine Arsenal'la adım atan 32 yaşındaki Martinez; Oxford United, Sheffield Wednesday, Wolverhampton, Rotherham ve Reading'de kiralık olarak oynadı.

Getafe de bir sezon kiralık olarak forma giyen deneyimli kaleci, 2020'de bonservisiyle Aston Villa'ya transfer oldu.

25 milyon euro piyasa değeri bulunan Martinez, kariyeri boyunca İngiltere Kupası (3), Dünya Kupası, Copa America, Community Shield (3) şampiyonlukları yaşadı.