Erencan Yardımcı, Eyüpspor'a geri döndü 22 yaşındaki milli futbolcu Erencan Yardımcı, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Pendikspor'dan ayrıldı ve kulübü Eyüpspor'a geri döndü.

ensonhaber.com

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 38 hafta sonunda topladığı 37 puanla 19. sırada noktalayan ve küme düşen Pendikspor'da bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisi, kiralık sözleşmesi sona eren Erencan Yardımcı'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de oynamaya devam edecek

22 yaşındaki golcü futbolcu, bonservisinin bulunduğu Eyüpspor'a döndü. Forvet oyuncusu, böylelikle gelecek sezonda da Süper Lig'de forma giyebilecek.

Piyasa değeri 2 milyon euro

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2 milyon euro piyasa değerine sahip olan Erencan, bu sezon Pendikspor'da 28 maçta süre buldu.

Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı.