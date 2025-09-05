Ernest Muçi, Trabzonspor yolunda

12 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor arasında önemli bir transfer gerçekleşmek üzere.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Muçi için satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Hücum oyuncusu ve Trabzonspor sözleşme detaylarını konuşuyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

24 yaşındaki başarılı isim, bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.