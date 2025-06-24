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Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i renklerine bağladı

1. Lig takımı Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Erzurumspor FK, Matija Orbanic'i renklerine bağladı

1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, kaleci Matija Orbanic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip Slovenya takımlardan NK Bravo'da forma giyen Hırvat file bekçisi Obranic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Obranic'in geçtiğimiz günlerde kente gelerek tesisleri gezdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Erzurumspor tesislerimizde kulüp başkanımız Ahmet Dal ile son görüşmeyi yapan Matija Orbanic, kulübümüzle 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Hırvatistan doğumlu 25 yaşında ve 1,92 boyundaki Matija Orbanic, 1 Temmuz'da Erzurum'a gelerek takımımızla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Camiamıza hayırlı olsun.

Eshspor Haberleri