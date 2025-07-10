Erzurumspor FK'dan 3 takviye birden!

1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Boluspor'dan santrfor Hüsamettin Yener'le 1, Turgutluspor'dan Mert Önal'la 3 ve Belçika Ligi takımlarından Eupen'de forma giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAMPA KATILDILAR

Kulüp tesislerindeki transfer görüşmelerini tamamlayan oyuncular, daha sonra takımın Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden kampına katıldı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: