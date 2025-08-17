Evdokia Popadinova resmen Beşiktaş'ta

Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Bulgar forvet Evdokia Popadinova'yı renklerine bağladığını duyurdu.
"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bulgar forvet Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattı. Evdokia Popadinova’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.