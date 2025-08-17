Abone ol: Google News

Evdokia Popadinova resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Bulgar forvet Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 13:47
Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Bulgar forvet Evdokia Popadinova'yı renklerine bağladığını duyurdu.

"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bulgar forvet Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattı. Evdokia Popadinova’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.

